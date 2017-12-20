ساخت مجتمع آموزشی ۱۵ میلیارد تومانی توسط خیرین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان تهران، توافق ساخت یک مجتمع آموزشی بزرگ با نام «بقیه الله اعظم عجل الله» با یکی از خیرین نیک اندیش تهرانی به مبلغ 150 میلیارد ریال امضا شد.

این مجتمع بسیار بزرگ با مساحت 6000 متر مربع با تأمین اعتبار توسط خیر محترم و ساخت و نظارت نوسازی مدارس استان تهران به انجام خواهد رسید.

در این مجتمع، فضاهای آموزشی دوره ابتدایی و متوسطه، سالنهای ورزشی و رفاهی و دیگر امکانات برای دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

مدت زمان ساخت و تکمیل این پروژه آموزشی 15 ماه در نظر گرفته شده و پس از ساخت تحویل اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران خواهد شد.

این توافقنامه، یکی از بزرگترین توافقنامه های سال جاری است که توسط یکی از خیرین نیک اندیش تقبل شده است.