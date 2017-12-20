به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «النشره»، نظامیان رژیم صهیونیستی «باسم التمیمی» پدر «عهد التمیمی» نوجوان فلسطینی که با مقاومت هایش در برابر رژیم اشغالگر قدس شناخته شده را نیز بازداشت کردند.

عهد التمیمی که ۱۶ ساله است روز گذشته به اتهام ضرب و شتم نظامیان اسرائیلی بازداشت شده بود و به دلیل اینکه به سن قانونی نرسیده است، هنگامی که مادرش «نریمان» به محل بازداشت او مراجعه کرده بود، اسرائیلی ها مادر او را هم بازداشت کردند.

رژیم اشغالگر قدس امروز جلسه دادگاهی برای محاکمه این مبارز فلسطینی به اتهام ضرب و شتم نظامیان اسرائیلی در برابر خانه اش ترتیب داده بود که در جریان دادگاه پدر او را هم بازداشت کرده است.

عهد التمیمی که به همراه دیگر اعضای خانواده اش از کودکی مبارزات خود علیه رژیم اشغالگر قدس را آغاز کرده دیروز در رام الله بازداشت شده بود.