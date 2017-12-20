اعلام نرخ رشد اقتصادی تابستان بعد از ۸۹ روز/رشد اقتصادی۵.۳ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی بعد از گذشت ۸۹ روز از آغاز فصل پاییز بالاخره نرخ رشد اقتصادی فصل تابستان را اعلام کرد و گفت: براساس محاسبات بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در فصل تابستان ۵.۳ درصد بوده است که نشان می‌دهد خروج از رکود با تکیه بر رشد صنعتی در نیمه نخست امسال محقق شده است.

به گفته وی، سرمایه گذاری بخش خصوصی به تفکیک مناطق شهری در حوزه ساختمان در نیمه نخست امسال رشد داشته و فقط در شهر تهران ۳۴.۸ درصد رشد را ثبت کرده است. رشد این شاخص در شهرهای بزرگ ۷.۹ درصد و سایر مناطق شهری ۵.۳ درصد و در کل ۱۲.۶ درصد بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: دولت به دنبال رونق غیرتورمی بخش مسکن است و هرگز نمی‌خواهد رونق حبابی سالهای ۸۵ و ۸۶ در اقتصاد ایران تکرار شود.