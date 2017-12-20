به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: سامان دهی معتادان جمع آوری جزو اولویت های ستاد مبارزه با مواد مخدر استان است و ما تا زمانی که این معتادان سامان دهی بشوند، هر هفته جلسه خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: می خواهیم شرایطی فراهم کنیم تا این معتادان به زندگی عادی خود برگردند و اولویت ما با اماکنی است، که میزان حضور معتادان در آن ها بیشتر است و در این مسیر از مردم کمک می خواهیم.

استاندار تهران اضافه کرد: در حال حاضر در برنامه داریم که تا پایان سال ۹۶ تعداد ۱۲ هزار نفر از معتادان متجاهر را سامان دهی کنیم و در سال آینده نیز این عملیات را ادامه خواهیم داد.

وی گفت: مهم این است، که شرایطی فراهم کنیم تا این معتادان به زندگی عادی خود برگردند و در این راه باید همه کمک کنند، این افراد بر اساس یک پروتکل در اماکنی که از نظر تامین بهداشت و درمان امن باشد نگهداری می شوند و تمام امکانات ورزشی نیز برای آن ها برای بازگشت به زندگی عادی فراهم باشد.

بر اساس این گزارش، ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران، با حضور استاندار و سایر مسئولین دست اندرکار در استانداری تهران برگزار شد.