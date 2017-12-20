شورای شهر اردبیل در پاسخ به انتظارات شهروندان موفق نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب عزیززاده شامگاه چهارشنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: دور پنجم شورا از شهریور ماه فعالیت خود را آغاز کرده اما گرفتار روزمرگی و بررسی نامه ها شده است.

وی افزود: گمان می شد شورا اختیارات و قدرت تصمیم گیری بالایی دارد اما عملا انتظار مردم را تامین نکردیم.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل متذکر شد: در عین حال در موضوع درآمد زایی و سرمایه گذاری نیز اقدام شاخصی دیده نمی شود و در نیمه نخست سال تنها ۱۸ درصد از درآمد پیش بینی شده شهرداری محقق شده است.

عزیززاده افزود: در صورتی که نیمه دوم سال وضعیت به همین منوال باشد درآمد محقق شده شهرداری ۳۶ درصد از میزان پیش بینی شده است و این میزان درآمد کفاف نیازهای شهرداری را نمی کند.

وی به ضرورت تدبیر سرمایه گذاری در شهر اردبیل تاکید کرد و افزود: حتی نوع سرمایه گذاری نیز محل نقد و بررسی است.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل تاکید کرد: شورای شهر حتی در سرمایه گذاری با ایجاد منطقه آزاد نیز می بایست نظرات منسجمی داشته باشد.

عزیز زاده تاکید کرد: متاسفانه به جای پرداختن به معضلات کلان شهری، شورای شهر گرفتار رسیدگی به نامه های روزمره شده است.

وی افزود: برای توسعه شهر و پاسخ به مشکلاتی از جمله درآمد شهروندان ضروری است تنگ نظری ها کنار گذاشته شده و در جلسات منسجم به موضوعات کلان توجه شود.