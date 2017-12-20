به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، وزیر لبنانی خلیل حمدان عضو هیأت‌رئیسه جنبش امل لبنان با حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل دیدار و در خصوص تحولات منطقه رایزنی و تبادل‌نظر کرد.

خلیل حمدان در ابتدای این جلسه با اشاره به تاریخچه تأسیس جنبش امل گفت: این جنبش با تلاش بزرگانی چون شهید مصطفی چمران و امام موسی صدر پایه‌ریزی شد و در راستای تحقق حق، عدالت و ترویج فرهنگ مقاومت، فعالیت‌های خود را توسعه و گسترش داد.

خلیل حمدان عضو هیأت‌رئیسه جنبش امل لبنان در ادامه افزود: اکنون مهم‌ترین تحول جامعه اسلامی مسئله قدس و تصمیم نابخردانه رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص انتقال سفارت کشورش به این شهر شریف است.

وی همچنین گفت: این تصمیم دولت آمریکا مبتنی بر طرح‌های صهیونیستی بوده که در مقطع فعلی عملی شده است، لذا باید جهان اسلام با حفظ وحدت و اتحاد خود جلوی این حرکت را گرفته و مانع عملی شدن آن شود.

خلیل حمدان افزود: دولت، مجلس و مردم لبنان همگی در خصوص محکومیت این تصمیم، انسجام و اتفاق نظر داشته و بر مقاومت و تداوم اعتراضات در این خصوص تأکید دارند.

حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه جنبش امل در پیشبرد اهداف مقاومت در منطقه گفت: جایگاه جنبش امل در ایران با جایگاه بنیانگذاران آن و با نام مقاومت پیوند خورده است.

وی افزود: امام موسی صدر به عنوان یکی از شخصیت‌های پیشرو در عرصه مقاومت، جایگاه و شخصیت ممتازی در جهان اسلام دارند که امیدواریم تلاش‌ها برای تعیین سرنوشت ایشان به نتیجه مثبت و امیدوارکننده‌ای برسد.

امیرعبداللهیان نقش امام موسی صدر را در دفاع از مسئله فلسطین یادآور شد و رهبری خردمندانه سیدحسن نصرالله در لبنان را ستود و از نقش مهم نبیه بری در برقراری ثبات در لبنان و کمک به فلسطین تجلیل کرد.

وی در ادامه این دیدار گفت: ثبات و آرامش لبنان مرهون اتحاد همه گروه‌های لبنانی اعم از شیعه، اهل سنت و مسیحی است و خوشحالیم که جنبش امل و حزب‌الله لبنان نیز در حفظ و تثبیت این وحدت و آرامش نقش مؤثر و بارزی دارند. وی افزود: مسئولان لبنانی با درک درست شرایط، اجازه دخالت و تأثیرگذاری در مسائل لبنان را به کنشگران خارجی نداده و اتحاد خود را حفظ و تقویت نمودند.

امیرعبداللهیان با مسخره خواندن تصمیم غیرقانونی ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف، به سخنان اخیر نیکی‌هیلی سفیر ایالات‌متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در خصوص اصابت موشک حوثی‌ها به ریاض گفت: این سخنان ایالات‌متحده کذب بوده و این موشک‌ها هیچ ارتباطی با ایران ندارد.

وی افزود: ایالات‌متحده درحالی‌که باید جوابگوی فروش سلاح‌های کشتار جمعی خود به عربستان و امارات باشد که در کشتار مردم غیرنظامی یمن استفاده می‌‎شوند با فرافکنی سعی در انحراف افکار عمومی از قضیه قدس دارد.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: ایالات‌متحده با این اتهامات به دنبال این است که توجیهی برای مداخله در برنامه‌های دفاعی ایران قوی پیدا کند درحالی‌که این اتفاق نخواهد افتاد و برنامه دفاع موشکی مشروع و قانونی ایران، همان‌گونه که بارها گفته شده است؛ قابل گفتگو و مداخله نیست.