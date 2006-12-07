بر دوستداران احمدی نژاد صلوات! / هم آوایی یاردبستانی و محمود کریمی

خبرنگار مهر حاشیه های زیر را از همایش هواداران ستاد انتخابات "رایحه خوش خدمت" انتخاب کرده است:

-مراسم همایش حامیان دولت اسلامی-رایحه خوش خدمت- از ساعت 2 و نیم بعدازظهر پنجشنبه در ورزشگاه شهید شیرودی تهران آغاز شد.

-تلفیق سرود "یار دبستانی" و "مولودی خوانی های محمود کریمی ؛ "بک راند و زمینه صوتی" همایش هواداران رایحه خوش خدمت بود.

-جمعیت حاضران در سالن شهید شیرودی حدود 3 هزار نفر برآورد می شدند.

-گروه سرود بسیج نوجوانان مسجد امام رضا منطقه 17 در ابتدای مراسم به اجرای برنامه پرداخت،‌ همچنین نماهنگی از سفرهای استانی رئیس جمهور و سخنان دکتر احمدی نژاد در مورد مهدویت و برخورد با مدیران نالایق پخش شد.

-در سالن همایش جملاتی از امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب در تجلیل از منزلت "بسیج" نقش بسته بود که در پایین این پلاکاردها امضای "حامیان دولت اسلامی و اتئلاف رایحه خوش خدمت" مشاهده می شد.

سرود "یار دبستانی" و "مولودی خوانی های محمود کریمی ؛ " بگ راند و زمینه صوتی" همایش هوادارن رایحه خوش خدمت بود

-در این مراسم، جایگاهی برای معلولین درنظر گرفته شده بود، حدود 10 معلول زن و مرد ویلچرنشین با در دست گرفتن پلاکاردهایی در حمایت از حقوق شهروندی خود و ائتلاف رایحه خوش خدمت ، سوژه جذابی برای عکاسان آفریده بودند.

-حضور خبرنگاران خارجی در این مراسم قابل توجه بود.

-سی دی های تبلیغاتی این اتئلاف توسط انتظامات مراسم به کسانی که وارد سالن می شدند، داده می شد که روی این سی دی ها این عبارت نقش بسته بود : این برنامه از محل کمک های مردمی تکثیر شده است،‌لطفا پس از مشاهده آن را تکثیر و در اختیار دیگران قرار دهید . ‌این جمله، جمله ای بود که روی سی دی های انتخاباتی دکتر احمدی نژاد در زمان انتخابات ریاست جمهوری نیز نقش بسته بود.

-در سی دی های انتخاباتی ائتلاف رایحه خوش خدمت، بخش های از مستندهایی که "جواد شمقدری" از سفرهای استانی رئیس جمهوری تهیه کرده بود ، به نمایش گذاشته شده است.

-تراکت های تبلیغاتی آیت الله خوشوقت ( از اعضای ائتلاف نخبگان حوزه و دانشگاه) نیز در بین جمعیت پخش می شد.

-نامه سرگشاده "حامیان خوش خدمت به حسین مرعشی" نیز در بین جمعیت پخش می شد که در آن عملکرد کارگزاران سازندگی بخاطر آنچه که افزایش فاصله طبقاتی توصیف شده بود، به باد انتقاد گرفته شده بود.

-بذرپاش هنگامی که می خواست نامزدهای 15گانه رایحه خوش خدمت را معرفی کند، خطاب به جمعیت گفت: "بر همه دوستداران احمدی نژاد صلوات!"

مشاور سابق رئیس جمهور در مورد گنجاندن نام "پروین احمدی نژاد"، خواهر رئیس جمهور در این لیست گفت: حضور ایشان بخاطر ارتباطش با دکتر احمدی نژاد برای ما افتخار است، ولی ایشان از قدیم در عرصه زنان فعال بودند و حضورشان در لیست ربطی به نسبت ایشان با احمدی نژاد ندارد

-مشاور سابق رئیس جمهور در مورد گنجاندن نام "پروین احمدی نژاد"، خواهر رئیس جمهور در این لیست گفت: حضور ایشان بخاطر ارتباطش با دکتر احمدی نژاد برای ما افتخار است، ولی ایشان از قدیم در عرصه زنان فعال بودند و حضورشان در لیست ربطی به نسبت ایشان با احمدی نژاد ندارد".

-بذرپاش که از او به عنوان شهردار لیست رایحه خوش خدمت یاد می شود، در معرفی نامزدهای این ائتلاف ، "دوستدار احمدی نژاد بودن" این نامزدها را به عنوان یکی از ویژگی های مشترک همه آنها توصیف کرد.

-بذرپاش در معرفی "مسیح مشهدی تفرشی" یکی از اعضای این ائتلاف ، از او به عنوان یکی از "مدیران آینده نظام" نام برد.