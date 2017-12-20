حل مشکلات شهر اولویت مدیریت شهری فردیس باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ایمانی شامگاه چهارشنبه در دیدار مردمی با شهروندان فردیس که در مسجد جامع حضرت ابوالفضل (ع) این شهرستان انجام شد، با اشاره به اهمیت کار در شهرداری و شورا، اظهار کرد: رفع مشکلات شهر باید در دستور کار مدیریت شهری باشد.

وی با اشاره به استقلال شهرستان فردیس، گفت: شهروندان فردیسی برای استقلال کامل این شهر از مرکز استان تلاش می کنند. از مسئولان شهری می خواهیم برای بهبود وضعیت شهر از تلاشی فروگذار نباشند.

امام جمعه فردیس در بخش دیگری با اشاره به اهمیت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، گفت: ورود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور نشان از مشکل در نظام مدیریتی است.

حجت الاسلام ایمانی با اشاره به اینکه کالاهای قاچاق از مرزها و بنادر به صورت قانونی وارد کشور می شوند، گفت: باید دروازه هایی ورود کالای قاچاق را بست.

وی با اشاره به اینکه ورود کالای قاچاق اقتصاد کشور را فلج می کند، گفت: بیکاری و تعطیلی کارخانه ها نتیجه ورود کالای قاچاق به کشور است.

امام جمعه فردیس در خصوص اهمیت ممنوعیت کالای قاچاق به وظایف مجلس شورای اسلامی در این باره اشاره کرد و گفت: نمایندگان با تصویب قانون از ورود کالای قاچاق جلوگیری کنند.