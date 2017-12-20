امروز دشمن برنامه خود را بر روی جوانان متمرکز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عدالتی عصر امروز در دوره بصیرت خانواده‌های کارکنان منطقه پدافند هوایی شرق اظهار داشت: نقش خانواده در ارتقای سطح معنویت جامعه موثر و تعیین کننده است.

وی افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بربالا بردن سطح بینش و آگاهی خانواده‌ها و مقابله با هجمه‌های تبلیغات سوء دشمن که در صدد به انحراف کشیدن و سست کردن بنیان خانواده‌ها است برگزاری دوره‌های بصیرت خانواده‌های کارکنان آجا همواره مورد توجه سازمان عقیدتی سیاسی است.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شرق یکی از مشکلات دنیای غرب را متلاشی شدن خانواده و افزایش فرزندان بی هویت دانست و گفت: دشمنان همواره سعی دارند تا این مشکلات را به سمت جامعه ما سوق دهند.

عدالتی زاده بیان کرد: در چنین فضایی که دشمنان هر روز فتته ای جدید به راه می‌اندازند داشتن چراغی درخشان و بدون زنگار برای پیدا کردن راه درست ضروری است.

وی تاکید کرد: چه راهی بهتر از خط سیر ی که مقام معظم رهبری نمایان کردند که برای درک صحیح این راه باید به افزایش بصیرت نسل جوان و خانواده‌ها بپردازیم.

وی برگزاری دوره‌های بصیرت ویژه خانواده کارکنان و وجود زنان با بصیرت در عرصه‌های مختلف کشور را موثر در ارتقای معنویت جامعه دانست.