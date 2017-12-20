به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه پیشنهادی ایران برای مقابله با ریزگرد ها در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید.

غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد پس از این رویداد اعلام کرد که تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران برای مبارزه با ریزگردها گامی به جلو برای حل این معضل ملی و بین المللی به شمار می آید.

خوشرو ادامه داد: بخش دیگری از این قطعنامه از معاون دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد تا یک سازوکار جهانی تحت نظر نهادهای این سازمان برای مقابله جهانی با ریزگردها تشکیل داده و یک برنامه اقدام جهانی میان مدت و بلندمدت را در این باره تدوین کند.چنین قطعنامه ای از دبیرکل این سازمان نیز می‌ خواهد تا گزارش اقدامات به عمل آمده را در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار دهد.

وی تصریح کرد: مقابله با ریزگردها نیازمند عزم جدی در سطح ملی و سپس در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است.