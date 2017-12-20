پیوند اعضای بانوی مرگ مغزی به ۶ بیمار نیازمند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مرحومه «ایران میرزایی آقایی» در هفتصد و یازدهمین عمل اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی مشهد پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده اش در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدا عضو قرار گرفت.

کلیه های این بانوی مرگ مغزی به ۲ مرد ۲۹ و ۳۹ ساله ساکن نیشابور که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

کبد زنده یاد میرزایی در بیمارستان منتصریه مشهد به مردی ۳۱ ساله ساکن سرخس پیوند شد، قرنیه های وی جهت پیوند به بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیا (ص) مشهد و قسمتی از پوست وی به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.