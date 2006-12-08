سوء استفاده کنندگان از عنوان بیمه خدمات درمانی شناسایی شدند

دکتر امیر محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نهاد بی نامی با سوء استفاده از نام بیمه خدمات درمانی به درب منازل مراجعه می کند که هیچ ارتباطی با این اداره کل ندارد و این افراد کلاهبردارانی هستند که تنها قصد شیادی دارند.

وی افزود: بیمه خدمات درمانی برای جذب اعضای جدید و معرفی خدمات اقدام به بازاریابی حضوری یا تلفنی نمی کند و بیشتر از طریق رسانه های معتبر و نهادهای دولتی و خصوصی اعضای خود را تحت پوشش می گیرد.

محمودی خاطر نشان کرد: به دنبال اطلاع از تخلفات صورت گرفته و کلاهبرداری از مردم در قالب ارائه خدمات بیمه ای کار شناسایی این افراد در دستور پلیس و این مدیریت قرار گرفت و یکی از نمایندگی های خدمات بیمه خدمات خویش فرما به عنوان متخلف در این زمینه شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: قرارداد کاری اداره کل خدمات بیمه غرب استان تهران با نمایندگی 2901 پس از چند بار اخطار به دلیل تخلفات صورت گرفته لغو شده است و این نمایندگی هم اکنون به صورت غیر مجاز فعالیت دارد.

محمودی تصریح کرد: این نمایندگی هم اکنون با سوء استفاده از نام بیمه خدمات درمانی و در قالب ارائه خدمات بیمه خویش فرما با تغییر مکان فعالیت می کند و صاحبان این نمایندگی غیر مجاز هنوز دستگیر نشده اند.

وی هشدار داد: به لحاظ عدم دستگیری متخلفان و کلاهبرداران یاد شده از شهروندان تقاضا می شود نسبت به این موضوع هوشیار باشند و بدانند بیمه خدمات درمانی به صورت تلفنی و مشاوره ای و حضور اقدام به پذیرش افراد نمی کند.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی غرب استان تهران از شهروندان خواست: در صورت امکان و اطلاع از مکان استقرار صاحبان متخلف این نمایندگی ماموران امنیتی و بیمه را در دستگیری این افراد یاری کنند.