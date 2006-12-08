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۱۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۲۳

در کرج ؛

سوء استفاده کنندگان از عنوان بیمه خدمات درمانی شناسایی شدند

مدیرکل بیمه خدمات درمانی غرب استان تهران گفت: از چندی پیش سوء استفاده کنندگان از نام بیمه خدمات درمانی با وعده های دروغین به مردم اقدام به کلاهبرداری از شهروندان در غرب استان تهران کرده اند.

دکتر امیر محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: نهاد بی نامی با سوء استفاده از نام بیمه خدمات درمانی به درب منازل مراجعه می کند که هیچ ارتباطی با این اداره کل ندارد و این افراد کلاهبردارانی هستند که تنها قصد شیادی دارند.

وی افزود: بیمه خدمات درمانی برای جذب اعضای جدید و معرفی خدمات اقدام به بازاریابی حضوری یا تلفنی نمی کند و بیشتر از طریق رسانه های معتبر و نهادهای دولتی و خصوصی اعضای خود را تحت پوشش می گیرد.

محمودی خاطر نشان کرد: به دنبال اطلاع از تخلفات صورت گرفته و کلاهبرداری از مردم در قالب ارائه خدمات بیمه ای کار شناسایی این افراد در دستور پلیس و این مدیریت قرار گرفت و یکی از نمایندگی های خدمات بیمه خدمات خویش فرما به عنوان متخلف در این زمینه شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: قرارداد کاری اداره کل خدمات بیمه غرب استان تهران با نمایندگی 2901 پس از چند بار اخطار به دلیل تخلفات صورت گرفته لغو شده است و این نمایندگی هم اکنون به صورت غیر مجاز فعالیت دارد.

محمودی تصریح کرد: این نمایندگی هم اکنون با سوء استفاده از نام بیمه خدمات درمانی و در قالب ارائه خدمات بیمه خویش فرما با تغییر مکان فعالیت می کند و صاحبان این نمایندگی غیر مجاز هنوز دستگیر نشده اند.

وی هشدار داد: به لحاظ عدم دستگیری متخلفان و کلاهبرداران یاد شده از شهروندان تقاضا می شود نسبت به این موضوع هوشیار باشند و بدانند بیمه خدمات درمانی به صورت تلفنی و مشاوره ای و حضور اقدام به پذیرش افراد نمی کند.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی غرب استان تهران از شهروندان خواست: در صورت امکان و اطلاع از مکان استقرار صاحبان متخلف این نمایندگی ماموران امنیتی و بیمه را در دستگیری این افراد یاری کنند.

کد مطلب 417838

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