امروز امنیت ایران زبانزد تمامی کشورهای جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی عصر چهارشنبه در همایش پاسگاه و کلانتری های آذربایجان غربی اظهارداشت: آگاهی از حیله و کید دشمن از اولویت های اصلی جنگ نرم در وضعیت فعلی است که امروز امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، زبان زد تمامی کشور های جهان است و همگی در سایه دلاورمردی های رزمندگان اسلام، تحت ولایت مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: سرعت، دقت و صحت از شاخص های یک پلیس مقتدر و قانونمند در جامعه است که با آن، بهترین امنیت را ایجاد خواهد کرد، با اطمینان می شود گفت که پلیس استان آذربایجان غربی از مصادیق بارز پلیس مقتدر و قانونمند است.

معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا نیز در این همایش با بیان اینکه امروز فضای مجازی ما را وارد نسل ششم جنگ ها کرده است گفت: در واقع نسل پنجم جنگ ها با سلاح های اتمی شروع شد اما امروز نسل ششم جنگ ها با شروع شناخت فرایند های ذهنی و تولید قدرت نرم آغاز شد.

سردار منتظر المهدی افزود:هر رفتار ما از ضمیر ناخودآگاه ما نشات می گیرد که آن نیز از دوران کودکی و نوجوانی شکل می گیرد،اگر بخواهیم یک کار فرهنگی بکنیم باید بریم سراغ محیط هایی که فرد در این دوران پرورش می یابد یعنی مدرسه، و خانواده. امروز نباید مهد کودک ها را فراموش کرد باید توجه ویژه ای در حوزه های اجتماعی به این محیط ها داشته باشیم.

این همایش امروز در فرماندهی انتظامی استان با شعار( پلیس، جامعه ایمانی، امنیت همگانی) با اهداف ارتقای صیانت پرسنل، تسریع در روند قضایی و انتظامی، ابلاغ آخرین تدابیر و استماع نقطه نظرات فرماندهان انتظامی شهرستان ها برگزار شد.

در پایان این مراسم از فرماندهان برتر نیروی انتظامی آذربایجان غربی در یک سال گذشته و خانواده معظم شهدای این نیرو در آذربایجان غربی قدردانی شد.