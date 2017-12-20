گفتگوی لاوروف و گوترش در خصوص اصلاح ساختار سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای از گفتگوی «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه این کشور با «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص بازنگری در ساختار این سازمان خبر داد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه صادر شده از سوی وزارت خارجه روسیه آمده است: آنها به تبادل نظر در خصوص فرِآیند پیشنهادی گوترش برای ایجاد اصلاحات در ساختار سازمان ملل گفتگو کرده و به بیان نظرات کلی خود در مورد لزوم دستیابی به توافقی متوازن با تکیه بر توافق عام از سوی تمامی گروه های بزرگ (متشکل از) کشورهای عضو سازمان ملل پرداخته اند.

لازم به ذکر است گوترش پیشتر بارها از لزوم انجام اصلاحاتی در ساختار سازمان ملل سخن گفته که به گفته وی بتواند این سازمان را به موتور محرکی برای پیشبرد امور جامعه بین الملل تبدیل کند.