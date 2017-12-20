آیین بزرگداشت سومین روز شهادت شهید محمد رزمی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آیین با حضور حجت الاسلام والمسلمین قریشی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه،جمعی از مسئولان اجرایی، فرماندهان ارتش، انتظامی، مرزبانی، سپاه و بسیج، همرزمان شهید در تیپ ۶۵نیروی ویژه هوابرد ارتش و خانواده معزز شهید و قشرهای مختلف مردم در مسجد امیرالمومنین برگزار شد.

شرکت کنندگان در این آیین با قرائت فاتحه و آیاتی از کلام الهی یاد و خاطره این شهید سرافراز ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند.

جانشین مسئول عقیدتی-سیاسی قرارگاه منطقه ای شمالغرب ارتش در این آیین در سخنانی با اشاره به اهمیت مقام شهید و شهادت در دین اسلام گفت: شهیدان با کنار گذاشتن حب دنیوی شهادت در راه ارزشهای الهی و دفاع از میهن را بر می گزینند به این خاطر در دین مبین اسلام والاترین جایگاه ومرتبه به شهیدان والامقام اختصاص دارد .

حجت الاسلام مرندی با اشاره به ضرورت عمل به پیام شهدا ،مهمترین پیام و خواسته شهدا را تبعیت از ولایت فقیه عنوان و از حضور پرشور احاد مردم در ائین تشییع و مجلس بزرگداشت این شهید بزرگوار قدردانی کرد.

استوار دوم شهید محمد رزمی از کارکنان تیپ ۶۵ نیروی ویژه هوابرد ارتش در تهران روز یکشنبه این هفته در عملیات تاکتیکی- رزمی ارتش به درجه رفیع شهادت نایل امد.