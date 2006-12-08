120 هزار دانش آموز کرجی واجد شرایط رای دادن هستند

حسن جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 35 هزار دانش آموز در ناحیه 3 ، 40 هزار ناحیه 4 ، 25 هزار ناحیه 1 و 20 هزار در ناحیه 2 کرج واجد شرایط رای دادن هستند و در انتخابات 24 آذر مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: از این تعداد 40 هزار و 126 نفر رای اولی هستند که 18 هزار و 116 نفر از آنان دختر و 22 هزار و 10 نفر پسر هستند.

جمالی خاطر نشان کرد:برای تشویق دانش آموزان به شرکت در انتخابات از مدتی قبل برنامه های خاصی در تبیین و معرفی جایگاه انتخابات در کشور در مدارس شهرستان اجرا شده است.

وی تصریح کرد: در این برنامه ها بدون جانبداری از کاندیدای خاص اهمیت خبرگان رهبری ، نقش آنها در سرنوشت نظام، جایگاه شوراها و تاثیر آنها در توسعه شهرها برای دانش آموزان ترسیم و تشریح شده است.

جمالی اظهار داشت: در همایش های برگزار شده به خصوص برای رای اولی ها رده های سیاسی شهرستان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخته اند.

به گفته وی ، پنج همایش رای اولی ها با حضور شخصیت های سیاسی برای دانش آموزان کرجی برگزار شده است.

در سال جاری بیش از 74 هزار دانش آموز در غرب استان تهران برای اولین بار پای صندوق های رای خواهند رفت.