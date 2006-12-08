  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۳

120 هزار دانش آموز کرجی واجد شرایط رای دادن هستند

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج گفت: از مجموع حدود 400 هزار دانش آموز کرجی 120 هزار نفر آنان واجد شرایط رای دادن هستند که بیش از یک سوم از دانش آموزان برای اولین بار در انتخابات شرکت می کنند.

حسن جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 35 هزار دانش آموز در ناحیه 3 ، 40 هزار ناحیه 4 ، 25 هزار ناحیه 1 و 20 هزار در ناحیه 2 کرج واجد شرایط رای دادن هستند و در انتخابات 24 آذر مشارکت خواهند داشت.

وی افزود: از این تعداد 40 هزار و 126 نفر رای اولی هستند که 18 هزار و 116 نفر از آنان دختر و 22 هزار و 10 نفر پسر هستند.

جمالی خاطر نشان کرد:برای تشویق دانش آموزان به شرکت در انتخابات از مدتی قبل برنامه های خاصی در تبیین و معرفی جایگاه انتخابات در کشور در مدارس شهرستان اجرا شده است.

وی تصریح کرد: در این برنامه ها بدون جانبداری از کاندیدای خاص اهمیت خبرگان رهبری ، نقش آنها در سرنوشت نظام، جایگاه شوراها و تاثیر آنها در توسعه شهرها برای دانش آموزان ترسیم و تشریح شده است.

جمالی اظهار داشت: در همایش های برگزار شده به خصوص برای رای اولی ها رده های سیاسی شهرستان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخته اند.

به گفته وی ، پنج همایش رای اولی ها با حضور شخصیت های سیاسی برای دانش آموزان کرجی برگزار شده است.

در سال جاری بیش از 74 هزار دانش آموز در غرب استان تهران برای اولین بار پای صندوق های رای خواهند رفت.

کد مطلب 417841

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها