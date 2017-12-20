تشکیلات خودگردان تهدیدآمریکا علیه رای گیری مجمع عمومی رامحکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین ارعاب و تهدید آمریکا برای منع اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد از محکوم نمودن اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

ریاض المالکی روز چهارشنبه طی نشستی خبری در استانبول به نامه تهدید آمیز «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در شورای امنیت اعتراض کرد.

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل پیش از این اعلام کرده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل را به دقت دنبال خواهد کرد و از وی خواسته است نام کشورهایی را که علیه واشنگتن رای خواهند داد به او اعلام کند.

هیلی در صفحه توئیتر خود نوشت: ایالات متحده در جریان رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل اسامی کشورها را ثبت خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز و در واکنش به اقدام نیکی هیلی نماینده این کشور در سازمان ملل در وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره بیت المقدس اعلام کرد که از وی راضی است.

رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در اظهاراتی در جمع اعضای کابینه این کشور تهدید کرد که کمک های مالی به کشورهائی را که به نفع قطعنامه سازمان ملل در راستای مخالفت با تصمیم ۶ دسامبر سال جاری میلادی وی در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی صهیونیستی رأی دهند را قطع خواهد کرد.

ترامپ درحالیکه از اقدام نیکی هیلی درباره رأی‌گیری سازمان ملل پیرامون قدس تمجید می کرد، گفت: آنها (برخی کشورها) سالانه صدها میلیون‌ دلار و حتی میلیاردها دلار از ما پول می‌گیرند و سپس علیه ما نیز رأی می دهند.

وی ادامه داد: حواسمان به رأی‌ گیری هست. بگذارید علیه ما رأی دهند. اهمیتی ندارد؛ اما دیگر مثل قبل نیست که علیه ما رأی داده و سپس میلیون‌ ها دلار از ما پول بگیرند.

۴۵مین رئیس جمهور آمریکا در ادامه افزود: نیکی درست گفته است. با پیامی که او فرستاد موافقم و از آن تمجید کرده‌ ام.

ترامپ اضافه کرد: مردم از اینکه می‌ بینند از ما سوءاستفاده شده، خسته شده‌ اند. از این پس اجازه نمی‌ دهیم از ما سوءاستفاده بکنند.

گفتنی است پیش‌ نویس قطعنامه‌ غیرقانونی بودن تصمیم دولت آمریکا در به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی شنبه هفته جاری توسط مصر به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شد، اما آمریکا آن را وتو کرد؛ این درحالی‌است که ۱۴ عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت داده بودند.

در همین رابطه، مجمع عمومی سازمان ملل قرار است فردا پنجشنبه مصادف با ۳۰ آذر ماه در نشستی این موضوع را به رأی بگذارد.

این در حالیست که در صورت تصویب این پیش نویس توسط دو سوم اعضاء در مجمع عمومی سازمان ملل، موضوع به صورت قطعنامه در می آید.