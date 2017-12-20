محمدرضا پرویزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش مجموعه اداره برق، رضایتمندی مردم است و با تمام توان خدمتگزار مردم خواهیم بود.

وی بیان داشت: با تلاش صادقانه مجموعه اداره برق ناحیه آبپخش و مساعدت مدیرکل برق استان و مسئولان شهرستان، اقدامات بسیار خوبی در توسعه شبکه برق آبپخش صورت گرفته و انشاءالله تداوم خواهد یافت.

رئیس اداره برق آبپخش با اشاره به عملکرد ۸ ماهه نخست سالجاری اظهار داشت: نصب یک دستگاه ترانس در روستای بنار آزادگان، یک دستگاه ترانس در روستای چهاربرج، اصلاح و بهینه سازی و جابجایی ترانس روستای چم درواهی، اصلاح، بهینه سازی و جابجایی ۳ دستگاه ترانس در روستای بنار آزادگان و دو ترانس در روستای دشتی، تعویض ۱۱۰پایه فرسوده روستایی و آماده‌سازی ۱۱۰ ترانس برای نصب، اصلاح و بهینه سازی شش هزار و ۶۰۰ متر شبکه روستایی، نصب چهار دستگاه ترانس در روستاهای کره بند و زیارت از جمله اقدامات هشت ماهه نخست سال است.

پرویزی افزود: احداث و جایگزینی ۷۵۰ متر شبکه سرقتی شهری و هزار و ۳۵۰ متر شبکه روستایی، نصب ۱۲ دستگاه ترانس در شهر که تا پایان سال ۳ دستگاه دیگر هم نصب خواهد شد، تعویض۱۱۰ پایه فرسوده شهری، تابلودار کردن ۲ دستگاه ترانس های بدون تابلو شهری و ۹ دستگاه ترانس روستایی و نصب ۱۷۰ چراغ لاک پشتی در معابر عمومی از دیگر اقدامات است.

وی خاطرنشان کرد: سه هزار و ۲۸۰ متر توسعه شهری انجام شده و هزار و ۳۰۰ متر در حال اجرا است و همچنین هزار و ۷۳۰ متر توسعه روستایی انجام گرفته و هزار و ۳۰۰ متر در حال اجرا است.

رئیس اداره برق آبپخش بیان داشت: اقدامات صورت گرفته در هشت ماهه نخست سال با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال اجرا شده است.