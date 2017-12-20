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۲۹ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۱۷

معاون استاندار بوشهر:

۶۱ درصد اشتغال استان بوشهر در بخش خدمات است

۶۱ درصد اشتغال استان بوشهر در بخش خدمات است

بوشهر - سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری بوشهر گفت: ۶۱ درصد اشتغال استان بوشهر در بخش خدمات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، حیدر ساجدی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه نرخ بیکاری و اشتغال از تعیین کننده شاخص‌های اقتصادی است اظهار داشت: نرخ بیکاری و اشتغال در توسعه اقتصادی نقش تعیین کننده‌ای دارد که در راستای شعار امسال«اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» برنامه‌ریزی مدونی در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی از استخدام نیروهای بومی استان بوشهر در فازهای پارس جنوبی خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد نیروهای بومی دو فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی بومی استان بوشهر به ویژه شهرستان‌های کنگان و عسلویه هستند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی استانداری بوشهر با اشاره به اینکه خشکسالی‌های اخیر بر اشتغال روستائیان و کشاورزان تاثیر گذاشته است افزود: اکنون ۶۱ درصد اشتغال استان بوشهر در بخش خدمات، ۲۴ درصد صنعت و ۱۵ درصد کشاورزی است.

ساجدی از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در استان بوشهر خبرداد و تصریح کرد:نرخ مشارکت اقتصادی در استان بوشهر از ۳۶.۱ درصد در فصل بهار به ۳۷ درصد در فصل تابستان افزایش یافته است.

وی بیان کرد: نرخ بیکاری در استان بوشهر از ۱۰.۷ درصد در فصل بهار با توجه به گرمای شدید هوا به ۱۱ درصد در فصل تابستان رسیده است.

کد مطلب 4178422

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