تحول شهری اراک در گرو تعامل و بهره گیری از افکار سازنده است

به گزارش خبرنگار مهر، داود تاجران روز چهارشنبه در نشست مشترک صنعتگران و معدن کاران استان مرکزی با شهردار و اعضای شورای اسلامی اراک اظهار داشت: این جلسه با هدف تجمیع سرمایه و جلوگیری از فرار سرمایه از شهر اراک با ایجاد یک زمینه امن برای سرمایه گذاران و جذب سرمایه جدید برگزار شده که این اقدام جای بسی خوشحالی دارد.

وی افزود: چنانچه می بینیم دیگر کلانشهرهای کشور رشدشان نسبت به اراک بیشتر است، فقط دلیلش این است که در آن مقطع زمانی که امکان به وجود آمده شورای اسلامی شهر یک شورای شهر توانمند و متخصص بوده و در واقع شورای شهرداری نبوده بلکه شورای شهر به معنای واقعی بوده و به شهر و آبادانی شهر می اندیشیدند که خوشبختانه شورای دوره پنجم اراک چنین شرایطی را دارد.

تاجران خاطر نشان کرد: زمینه در استان مرکزی به ویژه در اراک فراهم است و بهانه ای وجود ندارد منتها باید افراد تنگ نظر را از مجموع دور کنیم و بخل و حسد را که آفات پیشرفت و تحول در جامعه هست کنار بگذاریم.

شهردار اراک در بخش دیگر سخنان خود بیان داشت: امروز اگر قرار است در استان مرکزی کاری انجام شود اولین موضوع و اولویت شهامت و جرات مدیر است و دومین موضوع هم اینکه با دست و دل بازی باید به مسایل نگاه کرد و دیگر اینکه جزئی نگری نباید در برنامه ها گنجانده شود، اگر بخواهیم در کارتابل هایمان و در پرونده ها غرق شویم گرفتار خواهیم شد.

تاجران تصریح کرد: باید اعتمادسازی کرد و انزجار و تنفری که نسبت به مجموعه مدیریت شهری هست باید برطرف گردد، این اعتماد سازی تا ایجاد نشود کسی سرمایه گذاری نمی کند، سرمایه همیشه در حال پرواز است تا وقتی هم فرودگاه امن پیدا نکند فرود نمی آید.

وی تاکید کرد: زمینه برای جذب سرمایه گذار در اراک فراهم و کارهای زمین مانده هم در شهر زیاد است، پتانسیل هایی که در اراک وجود دارد در تهران وجود ندارد فقط کافی است افکار سازنده و همگام باشند و برای یک شهر آباد در کنار هم قرار بگیرند.