سازمان جاسوسي آمريكا سيا ادعا كرد در مورد سلاحهاي كشتار جمعي عراق فريب خورده است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي رئيس سابق شوراي اطلاعات ملي آمريكا وكارشناس ارشد سازمان سيا، اين سازمان در سال 2002 به استناد گزارش عناصر اطلاعاتي به اين نتيجه رسيده بود كه رژيم صدام سلاح شيميايي و بيولوژيكي وموشكهاي دور برد دارد.

"استيو كوئين" در بيانيه اي كه بر روي سايت اينترنتي خود ارسال كرده ادعا كرده است كه سازمان سيا گزارشهايي درباره اقدام دولت عراق براي خريد اورانيوم غني شده از نيجريه دريافت كرده بود اما در تجزيه وتحليل اين اطلاعات دچار خطا شد.

" كوئين " در بيانيه خود اضافه كرده است اين گزارشها شبيه سلسله اطلاعاتي بود كه برخي كشورهاي دوست در سال 2002 در مورد تسليحات كشتار جمعي رزيم سابق عراق به آن دست يافته بودند.

شماري ازاعضاء كنگره آمريكا جرج بوش رئيس جمهوري اين كشور را به سوء استفاده از گزارشهاي جعلي منابع اطلاعاتي براي توجيه حمله نظامي خود به عراق متهم ساختند.

در اين بيانيه رئيس شوراي اطلاعات آمريكا اعتراف كرده است كه سازمان سيا سال گذشته ميلادي بيش از اندازه به گزارش مربوط به وجود سلاح كشتار جمعي در عراق اهميت داده بود.