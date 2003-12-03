رقابت با دولت نفس بخش اقتصادي و تعاوني را گرفته است

به گزارش خبرگزاري مهر ، ايرج نديمي نماينده و عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در بازديد از سومين نمايشگاه بين المللي تجهيزات گرمايشي و سرمايشي با بيان اين مطلب گفت: رقابت پذيري ، انحصار و تنوع و نوآوري در خارج از كشور سطح گسترده اي دارد ؛ اما در ايران رقابت دولت نفس بخش تعاوني و خصوصي را گرفته است.

عضو ناظر شوراي پول و اعتبار افزود: بخش دولتي در بخشهاي مختلف بر بخش هاي ديگر ترجيح داده مي شود كه اين مساله حركت و ترقي شركتهاي تعاوني خصوصي را كند كرده است.

نديمي همچنين وجود ديپلماسي صحيح اقتصادي را در مورد صادرات و واردات ضروري دانست و گفت: در حال حاضر ديپلماسي اقتصادي ما دچار مشكل است و بين صادرات و واردات كشور تعادل وجود ندارد.

وي علت تفاوت قيمت كالاهاي ساخت داخل را با مشابه خارجي، پايين بودن تيراژ توليد ، قديمي بودن تكنولوژي مورد استفاده ، بالا بودن قيمت مواد اوليه كه عمدتا وارداتي است و بالا بودن سود تسهيلاتي دانست كه در اختيار توليد كننده قرار مي گيرد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ، سياستهاي مالياتي كشور را يعني دريافت ماليات از توليد كننده را يكي ديگر از مشكلات صنايع كشور بيان و بر ضرورت دريافت ماليات براساس ارزش افزوده تاكيد كرد.