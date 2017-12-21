تولید با سودهای بانکی صرفه اقتصادی ندارد/لزوم شفاف سازی در تشکلها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فنایی در نشست تشکل برق و الکترونیک خانه صنعت و معدن استان یزد اظهار داشت: ضرورت دارد تا نظام بانکی به مرور زمان اصلاح شود و ارائه سود به سپرده‌ ها و تسهیلات باید کمتر شده تا چرخ اقتصاد بچرخد.

وی با بیان اینکه برای تولید باید مالیات بدهیم چون سرمایه گذاری کرده ایم ادامه داد: این در حالی است که سپرده گذاری در بانک ها از مالیات معاف است و این بیانگر سیاست های نا درست اتخاذی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری است.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به اینکه وضعیت رکود و بازار و تولید و صادرات را همه مسئولان می دانند و از آن آگاه هستند که در چه شرایطی قرار داریم افزود: رکودی که امروز تولیدکننده با آن دست و پنجه نرم می کند و وضعیت بحرانی که خصوص بانک ها برای تولید کننده وجود دارد شرایط را برای کار سخت کرده است.

وی تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای بندهای ۲۴ گانه سیاست های ابلاغی را راهکار رفع مشکلات اقتصادی دانست و تصریح کرد: اگر هر یک از این بندها اجرایی شود بخش عظیمی از مشکلات کاهش خواهد یافت اما به نظر می رسد که تصمیم گیری جدی برای آن وجود ندارد.

فنایی با اشاره به اینکه بند ۱۹ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در خصوص شفاف سازی است اظهار داشت: بخش خصوصی خواستار شفاف سازی از سوی دولت است و دولت نیز اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است که تداوم این موضوع می تواند بسیاری از فسادها را نیز ریشه کن کند.

وی بیان داشت: توصیه دارم بخش خصوصی و تشکل های صنعتی و معدنیو بازرگانی استان نیز در این زمینه اقدام کنند و با شفاف سازی، نسبت به اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به ویژه بند نوزدهم آن اقدام نمایند.