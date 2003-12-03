تصوير گري،شعر وداستان در مطبو عات كو دك و نوجوان بررسي مي شوند

خبر در يافتي "مهر" از روابط عمومي كانون پرورشي كودكان ونو جوانان حاكي است كه روز 18 آذر ماه ، ابوالفضل آهويي همتي، محمد علي بني اسدي وفرشيد شفيعي ، تصوير گران كتاب ومطبوعات كودك و نوجوان در اين زمينه سخنراني خواهند داشت.
روز 20 آذرماه نيز موضوع بررسي در ميز گرد موقعيت شعر اين حوزه است كه شكوه قاسم نيا، اسد الله شعباني و مصطفي رحماندوست ، آراي خود را با مخاطبان در ميان مي گذ ر ا ند.
در اين خبر آمده است كه ميز گرد سوم ذ يل عنوان جايگاه داستان در مطبوعات كودك و نو جوان روز 21 آذرماه با حضور محمد رضا بايرامي ، حسين فتاحي، مصطفي رحماندوست و قاسمعلي فراست برگزار مي شود.
علاقمندان به پي گيري اين مباحث مي توانند براي حضور در اين ميز گردها راس ساعت 15روزهاي مقرر، به محل برگزاري جشنواره ، مركز آفرينش هاي فرهنگي و هنري كانون رجوع كنند. 16 تا 23 آذرماه مدت برگزاري جشنواره است .
نظر شما