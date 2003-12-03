  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۸:۳۴

تصوير گري،شعر وداستان در مطبو عات كو دك و نوجوان بررسي مي شوند

جايگاه تصو يرگري ،شعر و داستان در مطبوعات كودك و نو جوان را منتقدان در سه ميزگرد جشنواره مطبو عات كودكان و نو جوانان بررسي مي كنند.

خبر در يافتي "مهر" از روابط عمومي كانون پرورشي كودكان ونو جوانان حاكي است كه روز 18 آذر ماه ، ابوالفضل آهويي همتي، محمد علي بني اسدي  وفرشيد شفيعي ، تصوير گران كتاب ومطبوعات كودك و نوجوان در اين زمينه سخنراني خواهند داشت.

 روز 20 آذرماه نيز موضوع بررسي در ميز گرد موقعيت شعر اين حوزه است كه شكوه قاسم نيا، اسد الله شعباني و مصطفي رحماندوست ، آراي خود  را با مخاطبان در ميان مي گذ ر ا ند.

در اين خبر آمده است كه ميز گرد سوم ذ يل عنوان جايگاه داستان در مطبوعات كودك و نو جوان روز 21 آذرماه با حضور محمد رضا بايرامي ، حسين فتاحي، مصطفي رحماندوست و قاسمعلي فراست  برگزار مي شود. 

 علاقمندان به پي گيري اين مباحث مي توانند براي حضور در اين ميز گردها راس ساعت 15روزهاي مقرر، به محل برگزاري جشنواره ، مركز آفرينش هاي فرهنگي و هنري كانون رجوع كنند. 16 تا 23 آذرماه مدت برگزاري جشنواره است .    

کد مطلب 41788

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها