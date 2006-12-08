احتمال ساخت نیروگاه اتمی در ایتالیا قوت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی "داوجونز"، "کریستین استوفائس" رئیس هیئت مرکز بین المللی (D Etudes Prospectives et D Informations) در پاریس گفت : ایتالیا احتمال دیگر کشوری در اتحادیه اروپا خواهد بود که به نیروی اتمی باز خواهد گشت.

وی در کنفرانسی که از سوی مرکز همبستگی جهانی( که یک مرکز پژوهشی غیر دولتی است و در رابطه با برق در فرانسه فعالیت می کند) برگزار شده بود، گفت : بالا بودن بهای نفت، نوسان در قیمت گاز طبیعی و نگرانی های مربوط به گرم شدن جهان به سبب رشد اقتصادهای آسیایی از جمله چین، اندونزی و همینطور اروپا از جمله دلایل بازگشت ایتالیا به فعالیت های هسته ای است.

استوفائس با اشاره به دیدگاه مردم در باره احتمال کمبود برق در ایتالیا گفت : رم احتمالاً توسعه برنامه های هسته ای خود را از سرخواهد گرفت.

ایتالیا بعد از واقعه نشت گاز در نیروگاه چرنوبیل در سال 1986 در اوکراین نیروگاه اتمی خود را تعطیل کرد و احتمال می رود بار دیگر به توسعه نیروی هسته ای خود روی بیاورد.

سال گذشته نیز در گزارشی در این کشور نسبت به عدم توجه دولت به انرژی اتمی و پیشرفت آمریکا ، فرانسه و دیگر کشورها و عقب ماندگی ایتالیا در این حوزه ابراز نگرانی شد.