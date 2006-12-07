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۱۶ آذر ۱۳۸۵، ۲۲:۱۲

/ گزارش خبرنگار اعزامی مهر از پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی - قطر/

تیم ملی بسکتبال ایران از قطر شکست خورد

تیم ملی بسکتبال ایران از قطر شکست خورد

تیم ملی بسکتبال کشورمان در مرحله مقدماتی مسابقات این رشته در پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی برابر قطر تن به شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر از دوحه قطر، تیم ملی بسکتبال ایران عصر امروز در دیداری از مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال بازیهای آسیایی دوحه به مصاف قطر رفت و با نتیجه 61 بر78 نتیجه را به تیم میزبان واگذار کرد.

در این بازی تیم کشورمان در کوارترهای اول، دوم و چهارم مغلوب تیم میزبان شد و تنها در کوارتر سوم با نتیجه 25 بر21 پیروزی را از آن خود کرد. صمد نیکخواه بهرامی بهترین بازیکن تیم ایران در مصاف با قطر بود که با 31 دقیقه و 28 ثانیه حضور در میدان موفق به کسب 15 امتیاز شد.

تیم بسکتبال کشورمان پس از شکست برابر اردن با کسب برتری در دیدارهای بعد امیدوار بود با غلبه بر قطر به عنوان سرگروه راهی مرحله دوم شود.

کد مطلب 417897

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