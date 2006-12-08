تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز جمعه هفدهم آذرماه سال 1385 هجری شمسی، مقارن است با شانزدهم ذیقعده الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با هجدهم دسامبر سال 2006 میلادی .



ورزشکاران کشورمان درهشتمین روز بازیهای آسیایی در رشته های بوکس ، تیراندازی ، تکواندو، شطرنج ، پرورش اندام و دوومیدانی با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت .



* در رشته بوکس علی مظاهری در وزن 91 کیلوگرم با حریفان خود به رقابت خواهد برداخت .



* در رشته پرورش اندام که رقابتهای خود را از صبح امروز آغاز می کند تیم کشورمان در دو وزن منهای 70 و منهای 75 کیلوگرم توسط سید سامان سرابی و بیت الله عباسبوربا حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.



* در رشته تکواندو که تیم کشورمان شب گذشته توسط هادی ساعی به یک مدال برنز مشترک دست یافت ، امروز بهزاد خداداد و مهدی بی باک در اوزان 58 و 78 دو نماینده کشورمان در بخش آقایان و سارا خوش جمال در وزن منهای 51 کیلوگرم به روی شیاب نگ خواهند رفت.



* در رشته تیراندازی و در بخش سنترفایر مردان ابراهیم برخورداری ، سید حسین حسینی و محسن نصر اصفهانی به رقابت خواهند پرداخت .



* رقابتهای دو ومیدانی بازیهای آسیایی نیز از امروز آغاز می شود و قهرمانان کشورمان در رشته پرش طول توسط محمد ارزنده ، 1500 متر زنان توسط لیلا ابراهیمی ، 1500 متر مقدماتی توسط سجاد مرادی و 800 متر زنان توسط مینا بورسیفی رقابتهای خود را آغاز خواهند کرد.



* تیم ملی سپک تاکرای کشورمان نیز امروز در رشته راکو به مصاف تیم هندوستان خواهد رفت.



* در رشته شطرنج تیمی نیز تیم ملی شطرنج کشورمان شامل آتوسا پورکاشیان ، الشن مرادی و احسان قائم مقامی با حریفان خود پیکار می کنند.



* دررشته هندبال نیز تیم ملی هندبال کشورمان پس از شکست روز گذشته مقابل قطرعصر امروز به مصاف تیم هندبال عربستان خواهد رفت.

مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

جمعه 17/9/85

* نماینده خراسان رضوی - شهرداری صحنه کرمانشاه (ورزشگاه تختی مشهد)

داوران: پژمان لطیفی، محمود قربانپور، سیدکریم موسوی و غلامرضا حق پور

* شهر صنعتی کاوه - ماشین سازی تبریز (ورزشگاه سرداران شهید شمیران تهران)

داوران: اکبر جهانی، حمید غمزه، علیرضا فروغی و عباس امیری

* صنعت مهرکام تهران - هپکو اراک (ورزشگاه شهید شیرودی یک تهران)

داوران: جمشید دانشمهر، فریدون سلامی، حسین عباسی و علی مطلبی

* مجتمع صنعتی رفسنجان - کوثر تهران (ورزشگاه نوش رفسنجان)

داوران: عبدالحسین ایاذی، محمدرضا اسحاقیان، حسین سنجری و محمد حسن محمدی

* شیرین فراز کرمانشاه - شهرداری بندرعباس (ورزشگاه آزادی کرمانشاه)

داوران: تورج حق وردی، محمدرضا ابوالفضلی، مجید ویشگاهی و حسن جمشیدی

* پیام مخابرات شیراز - استقلال ایلام (ورزشگاه سعادت شهر)

داوران: رسول احمدی، علی ارومیه ای، سعید فاضل و مهرداد امیری محسنی

* مقاومت بسیج فارس - استوا آبیک قزوین (ورزشگاه حافظیه شیراز)

داوران: مهدی سیدعلی، غلام آموزگار، عباس انتظاری و محمدرضا صلواتی

* کیمیا رشد بندر ترکمن - نفت تهران (ورزشگاه آزادی گرگان)

داوران: محمد لشگری، جواد شیروانی مقدم، بهرام کیانی و محمد مهدی هلاکو