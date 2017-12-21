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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۳۹

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز:

اورژانس استان البرز در حالت آماده باش است

اورژانس استان البرز در حالت آماده باش است

کرج - رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز از آماده باش اورژانس استان خبر داد و گفت: این مهم در پی وقوع زلزله شب گذشته انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بابایی عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل جلسه مجدد ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی استان، اظهار کرد: از صبح امروز پنجشنبه سی ام آذرماه جلسه مجددی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و رؤسای بخش های سامانه فرماندهی حادثه تشکیل شد که مصوباتی در خصوص افزایش و حفظ آمادگی، پاسخ و تاب آوری مراکز بهداشتی درمانی استان را در پی داشت.

وی گفت: مرکز اورژانس ۱۱۵ استان البرز همچنان به حالت آماده باش کامل بوده و با استقرار اتوبوس آمبولانس ها و آمبولانس های اورژانس استان در سطح شهرها و جاده ها و افزایش ظرفیت ناوگان آمبولانسی و نیروهای عملیاتی آماده ارائه خدمات درمانی است.

کد مطلب 4179080

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