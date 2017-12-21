امنیت و آرامش مطلوبی در جزیره خارگ برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی عصر پنجشنبه در مراسم سومین همایش طنین وحدت و یادواره حاج شکری امام جمعه فقید اهل سنت جزیره خارگ اظهار داشت: اهالی شریف جزیره خارگ چه اهل سنت و تشیع در تمامی صحنه‌های انقلاب و دفاع مقدس در کنار مسئولان حضور داشته‌اند و ما به‌عنوان خادم ملت تا آنجایی که توانستیم در کنار آنها بوده‌ایم و خدمت کرده‌ایم.

وی افزود: وحدت در جزیره خارگ شعار نیست، امنیت جزیره خارگ با حضور سربازان گمنام امام زمان (عج) و اعضای شورای تامین در این جزیره به صورت کامل و صد درصدی تامین شده است و این موضوع نشان از همکاری اهالی شریف خارگ عزم و حساسیت مسئولان ناظر بر امنیت جزیره خارگ است.

رضایی تصریح کرد: بحث ایران و اسلام هراسی یک ترفند قدیمی از استعمارگران است که این روزها در مجامع خصوصی کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس با اقبال کمی از سوی کشورهای همسایه در حال شکل گیری است که متاسفانه کشورهایی که باید مدافع اسلامی واقعی باشند به دنبال تکفیر و اسلام هراسی رفته‌اند و این نشان از ضعف کشورهای منطقه است.

بخشدار ویژه خارگ گفت: جزیره خارگ نماد وحدت اهل تشیع و سنت است و شهدای زیادی از اهل سنت جزیره خارگ تقدیم انقلاب اسلامی ایران شده است.

وی ادامه داد: دولت هم در کنار مردم شریف خارگ و خادم آنها است و انشاءالله خداوند توفیق دهد بتوانیم خدماتی بهتر و شایسته‌تری را به مردم ارائه دهیم.