رونق تولید و صادرات در گرو حمایت از فعالیت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مقدسی روز پنجشنبه در همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: مطالبی که در این جلسات مطرح می شوند باید به عرصه عمل برسند زیرا ما در این جلسات تنها به بیان درد می پردازیم اما هیچ درمانی برای رفع این معضلات ارائه نمی دهیم.

وی افزود: کمیته مشترکی میان کمیسیون صنایع و معادن و اتاق بازرگانی تشکیل شده و امیدواریم که در این کمیته بتوانیم قوانین متناقض را کنار گذاشته و در حوزه نظارت ورود بیشتری داشته باشیم تا اقدامات مورد نظر عملیاتی شوند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور اکنون باید دست به اقدامات جسورانه بزند و تصمیمات مهم برای دولت اتخاذ کند زیرا درحال حاضر مسئله اصلی کشور برگزاری کنسرت در استان ها نیست، بلکه اشتغال، بیکاری، تولید و صادرات اصلی ترین معضل های فعلی هستند.

مقدسی تصریح کرد: در حوزه سیاست خارجه اقدامات مطلوبی انجام گرفته اما همچنان باید در این مسیر تلاش کنیم البته علی رغم تمامی تلاش هایی که در وزارت خارجه در این رابطه شده باید بگوییم که این تصمیمات تاکنون نمود عملیاتی پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: باید بکوشیم تا فضا را برای صادرات و تولید بیشتر فراهم کنیم و در این زمینه دولت، اتاق بازرگانی، مجلس و غیره باید گفتاردرمانی را به اقدام و عملگرایی مبدل کنند و از رئیس جمهور درخواست داریم تصمیم جسورانه برای خروج کشور از بحران ها بگیرد که در این راستا یقینا مردم دولت و بخش خصوصی را حمایت می کنند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چند روز قبل در کنفرانس بین‌المللی افق ۱۴۰۱ بیان شد که مبلغی صرف ساخت زیرساخت صنایع دریایی شده و براساس آمار تنها ۱۵ درصد از این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد درحالی که این سامانه می تواند در صادرات کشور ما نقش بسیار موثری داشته باشد.

مقدسی بیان کرد: درحال حاضر شرایط بسیار مساعد است و نمایندگان مجلس نیز با تمام وجود در خدمت مردم هستند، همچنین کمیته مشترک کمیسیون صنایع و معادن و اتاق بازرگانی در نظر دارد موانع را تا حد ممکن برطرف سازد و لازم به ذکر است که هر پیشنهاد منطقی که به مجلس ارائه داده شود مورد حمایت قرار می گیرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در خصوص مسائل استان مرکزی استاندار باید با نگاه گسترده فعالیت بخش خصوصی را به صورت واقعی مورد حمایت قرار دهد و در راستای برطرف شدن موانع آن بکوشد.