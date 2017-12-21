۱۰۰ کانکس توسط صنعتگران گرگانی به کرمانشاه ارسال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان، درویشعلی حسن زاده اظهار کرد: از آنجا که استان گلستان مسئول اسکان موقت و دائم مردم ۹ روستای حادثه دیده با جمعیت ۳۰۰ خانوار است، به منظور ساماندهی و تسریع در روند بازسازی این روستاها ستادی مرکب از دستگاه های اجرایی مرتبط و با ریاست استاندار محترم در استان تشکیل شد.

حسن زاده گفت: با توجه به این که در فصل سرما قرار داریم و چادرهای امدادی هم برای این فصل از سال مناسب نیست لذا در مرحله اول قرار شد تا توسط واحدهای مختلف استانی برای این ۳۰۰ خانوار کانکس هایی تهیه و ارسال شود، که بر اساس تصمیم ستاد ذکر شده تهیه و ارسال ۱۰۰ کانکس به مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان واگذار شد.

وی اظهار کرد: بر این اساس تاکنون که یک هفته از این تصمیم می گذرد، ۱۵ کانکس توسط اصناف، بازاریان و صنعتگران خیّر گلستانی تهیه و با مدیریت استانداری و سپاه استان به روستاهای مذکور ارسال شده و بقیه کانکس ها نیز به مرور ارسال خواهد شد.

حسن زاده گفت: از آنجا که تأمین بخشی از مواد غذایی مردم این ۹ روستا نیز بر عهده استان نهاده شده، در همین مدت کوتاه علاوه بر تمامی کمک های دیگر، مقدار ۲۵۰۰ کیسه آرد نیز از واحدهای تولیدی آرد استان تامین و برای زلزله زدگان کرمانشاهی ارسال شده است.

وی با بیان این که اصناف، بازاریان و صنعتگران خیّر گلستانی از بدو وقوع حادثه زلزله غرب کشور تاکنون کمک های بسیاری را جهت ارسال به مناطق زلزله زده اهداء کرده اند، گفت: اصناف، بازاریان و صنعتگران استان گلستان در همان هفته اول بعد از وقوع حادثه بیش از ۶۰۰ میلیون تومان کمک های غیر نقدی شامل انواع مواد غذایی، کنسروجات، آب معدنی، انواع شوینده ها، بالش، پوشاک و غیره را از طریق دستگاه های امداد رسان به مناطق زلزله زده ارسال کرده اند و این کمک ها همچنان ادامه دارد.