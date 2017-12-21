به گزارش خبرنگار مهر، حسین حاجی بگلو عصر پنج شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هشتمین سالگرد حماسه عظیم ۹ دی دامغان به میزبانی فرمانداری این شهرستان بابیان اینکه در فتنه سال۸۸ کسانی که اعتبارشان را از امام راحل، نظام و مردم گرفته بودند، مردود شدند، ابراز داشت: حماسه ۹ دی جلوه بصیرت افزایی و ولایت مداری ملت ایران بود لذا برای گرامیداشت و زنده نگه داشتن این روز تاریخی مسئولان باید برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه رسوایی عوامل فتنه در ۹ دی از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد، افزود: حفظ ارزش های دینی، اسلامی و آرمان های انقلاب خط قرمز ملت ایران است و مردم بارها در صحنه های مختلف اثبات کردند که اجازه عملی شدن چنین نقشه هایی را نخواهند داد.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار دامغان با بیان اینکه درایت رهبر معظم انقلاب و هوشیاری ملت ایران نقشه فتنه گران را نقش برآب کرد، ابراز داشت: ملت ایران در سال ۸۸ به درستی وارد عمل شدند و با عملکرد مناسب خود بار دیگر توطئه و ترفندهای فتنه گران را خنثی و نشان دادند که این عوامل جایگاهی در بین مردم ندارند.

حاجی بگلو با بیان اینکه حماسه ۹ دی باید در جامعه تبیین شود، تصریح کرد: ملت ایران در دفاع از ارزش های دینی و انقلاب به صورت خود جوش به میدان آمدند و با بصیرت مقابل فتنه گران ایستادند لذا این روز تاریخی به عنوان یوم الله هرگز نباید به فراموشی سپرده شود.

وی ۹ دی را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و افزود: این حماسه بزرگ را باید روز تجدید بیعت ملت ایران اسلامی با آرمان های امام راحل و رهبر معظم انقلاب نامید چرا که توانست به فتنه گران اثبات کنند انقلاب صحنه جولان گاه افراد ناآگاه و بی بصیرت نیست.