به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز ملی پیشگیری از سوختگی و به همت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ایستگاه آموزش عمومی پیشگیری از وقوع سوختگی در راستای پیشگیری از وقوع سوختگی و ترویج فرهنگ رعایت نکات ایمنی در منزل به منظور جلوگیری از ایجاد این حادثه به ویژه برای کودکان برپا شد. در این ایستگاه علاوه بر توزیع تراکت و بروشور، آموزش های لازم به مراجعه کنندگان ارائه شد.

همچنین در این برنامه معاونین اجتماعی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با حضور در بخش سوختگی مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر خرم آباد از بیماران این بخش عیادت و از آخرین وضعیت درمانی این بخش بازدید کردند.

موسسه حمایت از بیماران سوختگی در لرستان ایجاد می شود

نادر همتی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در حاشیه ی این برنامه با اشاره به اینکه حوادث ناشی از سوختگی یکی از معضلاتی است که خواه و ناخواه در جامعه به وقوع می پیوندد، اظهار داشت: طی جلساتی که با دکتر فاطمی فوق تخصص جراحی و زیبایی و مدیرعامل موسسه حمایت از بیماران سوختگی ققنوس کشور داشتیم، توافقاتی صورت گرفت که شعبه ای از این موسسه در استان ایجاد شود.

وی تصریح کرد: این شعبه یک تا دو ماه آینده در ساختمان معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان راه اندازی خواهد شد.

افتتاح بخش تخصصی سوختگی در مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین به کلنگ زنی بخش تخصصی سوختگی در مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر اشاره کرد و گفت: این بخش با مشارکت خیرین سلامت و دانشگاه علوم پزشکی لرستان هفته آینده کلنگ زنی خواهد شد.

همتی ادامه داد: این بخش در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال ساخته خواهد شد.

سالانه بالغ بر ۱۵۰ هزار مورد سوختگی در کشور رخ می دهد

ابوالفضل عباس زاده معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در برنامه روز ملی پیشگیری از سوختگی گفت: سالانه بالغ بر ۱۵۰ هزار مورد سوختگی در کشور رخ می دهد.

وی افزود: از این تعداد سوختگی متاسفانه ۳۰۰۰مورد به فوت منجر می شود.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر برنامه آموزش پیشگیری از سوختگی گفت: اگر خانواده های ما به خوبی آموزش ببینند و نکات ایمنی را رعایت کنند می توان امیدوار بود که این آمار تا حد قابل قبولی کاهش یابد.

عباس زاده خاطرنشان کرد: برنامه آموزش پیشگیری از سوختگی به ویژه در خانواده ها باید نهادینه شود چرا که در این مسیر کودکان آسیب پذیرترین گروه خواهند بود.