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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۷

فرماندار اشتهارد در پاسخ به مهر؛

گسل «اشتهارد» برای این شهرستان مشکل حادی ایجاد نمی‌کند

گسل «اشتهارد» برای این شهرستان مشکل حادی ایجاد نمی‌کند

اشتهارد - فرماندار شهرستان اشتهارد درباره گسل اشتهارد، گفت: تنها اسم گسل اشتهارد است و این امر به گونه ای نیست که برای این شهرستان مشکل حادتری نسبت به دیگر نقاط ایجاد کند.

ابوالفضل اینانلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در فضای مجازی اخباری مبنی بر وجود گسلی تحت عنوان اشتهارد منتشر می شود، اظهار کرد: این نکته باید مورد توجه مردم قرار گیرد که تنها اسم گسل اشتهارد است و این امر به گونه ای نیست که برای این شهرستان مشکل حادتری نسبت به دیگر نقاط ایجاد کند.

زلزله شب گذشته در اشتهارد مصدومی در بر نداشته است

وی با اشاره به اینکه آمادگی نیروهای امدادرسان مورد پیگیری جدی قرار گرفته است، افزود: تمهیدات لازم به موجب تامین چادر، پتو، اقلام مورد نیاز و کنسرو پیش بینی شده است.

فرماندار شهرستان اشتهارد با تاکید بر اینکه آمادگی کامل نیروهای امدادرسان اعم از هلال احمر و اورژانس در شهرستان اشتهارد وجود دارد، تصریح کرد: زلزله شب گذشته در اشتهارد مصدومی در بر نداشته است.

کد مطلب 4179156

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    نظرات

    • عابدی IR ۱۹:۱۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۱
      0 0
      پاسخ
      دیگه اشتهارد جای زندگی نیست

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