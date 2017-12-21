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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۲۱:۰۲

با ۱۲۸ رأی موافق؛

پیش نویس قطعنامه سازمان ملل درباره قدس تصویب شد

پیش نویس قطعنامه سازمان ملل درباره قدس تصویب شد

مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه درباره اوضاع وضعیت قدس را با ۱۲۸ رأی موافق تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ۱۲۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳۵ رأی ممتنع، پیش‌نویس قطعنامه مربوط به وضعیت قدس را به تصویب رساند.

کشورهای مخالف با این قطعنامه آمریکا، گواتمالا، هندوراس، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، توگو و رژیم صهیونیستی بودند.

بر اساس این قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل قدس (اورشلیم) را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نشناخت.

گفتنی است که پیش از این «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که قصد دارد سفارت آمریکا را به بیت المقدس منتقل کند و آن را به عنوان پایتخت اسرائیل معرفی کند.

امروز نیز در جریان نشست امروز مجمع عمومی سازمان ملل، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت: آمریکا سفارتخانه خود در اورشلیم را خواهد ساخت. این چیزی است که مردم آمریکا از ما می خواهند و این درست است. هر تصمیم گیری در سازمان ملل تاثیری در این اقدام آمریکا نخواهد داشت.

کد مطلب 4179183

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