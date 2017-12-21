فضای مجازی به ابزاری برای کاهش صمیمیت خانواده ها تبدیل شده است

حجت الاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایجاد رقابت ناسالم بین جوانان برای انجام بزه های اجتماعی، کاهش اثربخشی در تحصیل و شکستن قبح اجتماعی و روانی از مهمترین آسیب های فضای مجازی است افزود: تبدیل تهدید سخت به تهدید نرم و تغییر چهره در نبرد از اهداف دشمنان از راه اندازی شبکه های اجتماعی و تاثیر آن در فرهنگ است.

وی ادامه داد: آشنایی از طریق شبکه های اجتماعی برای ازدواج از مهمترین عوامل طلاق در جامعه ی امروزی است و متاسفانه آمار خیانت به همسر در جامعه ی ما افزایش یافته است.

داداش زاده خاطرنشان کرد: فضای مجازی نقش پررنگی در این امر دارد که مهمترین دلایل آن نیز عدم دریافت محبت و همدلی زوجین از هم است که باعث شده زن یا مرد طالب محبت در بیرون از خانواده باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به ابعاد آسیب های اجتماعی افزود: خشونت و گسترش انواع آن در بین افراد جامعه، مخاطره آمیز ترین نوع آسیب اجتماعی است که ناشی از هدف عمدی مرتکب شونده به قصد وارد ساختن آسیب و زیان جسمی یا روحی به دیگران است و بد اخلاقی، کردار ناپسند و عمل مجرمانه ی فرد خاطی در این زمینه موجب بروز این شیوه ی مذموم در ارتباطات فردی و اجتماعی است.

وی آموزش مهارت های زندگی به فرزندان را اولین واکسن ایمن سازی اجتماع در برابر خطرات اجتماعی دانست و تصریح کرد: خانواده، مدرسه و جامعه مثلث تربیتی هستند و با تعامل این سه نهاد اجتماعی که دائما از همدیگر در حال تاثیرپذیری و تاثیر گذاری می باشند، می توان از زمینه های بروز و گسترش انواع آسیب های اجتماعی جلوگیری کرد.