به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار حیدر عباس زاده اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در منطقه قلعه چنعان شهرستان کارون، تدابیر عملیاتی توسط فرمانده انتظامی آن شهرستان به پلیس آگاهی ابلاغ شد.

وی ادامه افزود: مأموران انتظامی با استفاده از روش های نوین کشف جرم موفق به شناسایی محل اختفا قاتل شدند.

سردار عباس زاده بیان کرد: با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، قاتل که متواری بود در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی خوزستان در پایان با بیان اینکه متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی معترف شد، خبر داد: قاتل انگیزه قتل را اختلاف قبلی عنوان کرد.