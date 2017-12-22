به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به مناسبت درگذشت دکتر علیرضا یلدا تاکید کرد: در طول تاریخ، همواره بوده‌اند بزرگانی که گویا به این جهان می‌آیند تا با کلام و رفتار و منش و مرامشان، نیکی بیافرینند، تعالی ببخشند و انسان‌هایی اندیشمند و نیک‌سرشت پرورش دهند؛ دکتر علیرضا یلدا، چهره ماندگار جامعه پزشکی ایران یکی از این نامداران بود که آمد؛ آموخت؛ تربیت کرد و ماندگار شد.

در ادامه این پیام آمده است: «از شمار دو چشم یک تن کم / وز شمار خرد هزاران بیش. معلم گران‌قدر و بی‌بدیل اخلاق، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علیرضا یلدا در شبی که به نام اوست به دیدار معبود شتافت. فقدان آن انسان والامقام و استاد فرزانه را به خاندان محترم یلدا، همکاران، شاگردان و ارادتمندانش تسلیت عرض می‌کنم و در این شب مغفرت، از خداوند متعال برای روح بلندش، غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان، صبر و سلامت خواهانم.

علیرضا یلدا درسال ۱۳۰۹ در تهران به دنیا آمد. وی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در زادگاه خود، وارد دانشگاه تهران شد و پس از اخذ مدرک پزشکی عمومی در سال ۱۳۳۶، دوره تحصیلی بیماری های عفونی را طی کرد. او مدتی در بیمارستان امام خمینی، به کار طبابت اشتغال داشت و ضمن آن عضو هیات علمی دانشگاه تهران شد و پس از مدتی به مرتبه استادی رسید.

وی در نخستین همایش چهره‌های ماندگار در سال ۱۳۸۱ به عنوان چهره ماندگار در رشته پزشکی(بیماری های عفونی) معرفی شد.

دکتر یلدا در شامگاه سی ام آذر ۱۳۹۶، در شب یلدا، بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.