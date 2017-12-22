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۱ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸

آخرین خبرها از منطقه زلزله زده کوهبنان

اقلام امدادی توزیع شد/ ترک خوردگی تعداد قابل توجهی از خانه ها

اقلام امدادی توزیع شد/ ترک خوردگی تعداد قابل توجهی از خانه ها

کوهبنان - زمین لرزه شب کذشته موجب ترک خوردگی تعداد قابل توجهی از خانه ها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر, تعداد قابل توجهی از خانه ها و واحدهای تجاری فرسوده و نوساز در شهر و روستاهای اطراف کوهبنان خسارت جدی دیده اند.

برخی از سازه ها به ویژه در روستاها به صورت کامل تخریب شده اند و مردم در حال خارج کردن وسایل باقیمانده از زیر آوار هستند.

بیشترین خسارت به روستاها و خانه های قدیمی وارد شده است.

رضا فلاح, مدیرکل جمعیت هلال احمر کرمان در گفتگو با مهر از کمک رسانی به مردم خبر داد و گفت: ۵۰۰ تخته چادر بین مردم توزیع شده و همچنین به متقاضیان پتو و بسته غذایی داده شده است.

وی گفت: ۱۲ گروه در حال ارزیابی خسارتها هستند و از مردم می خواهیم آرامش خود را حفظ کنند و در زیر سازه های غیر مقاوم قرار نگیرند.

فلاح با اشاره به زمین لرزه های کوهبنان, هجدک و شهداد گفت: استان کرمان در آماده باش کامل قرار داردفرمانده سپاه ثارالله نیز در منطقه قرار دارد و بازدید از روستاها در حال انجام است.

مردم در خواست کمک فوری و بازسازی منطقه با توجه به سرد بودن شدید منطقه را دارند.

بسیاری از مردم شب گذشته را در فضای باز گذراندند. 

کد مطلب 4179293

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