به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران وضعیت هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ صبح یکم دی ماه را در وضعیت «ناسالم» برای گروه های حساس اعلام کرد.

همچنین وضعیت آلایندگی منواکسیدکربن: پاک(۳۱)، ذرات معلق با قطر کمتر از ١٠ میکرون: سالم(۷۳)، ذرات معلق با قطر کمتر از ٢.٥ میکرون: ناسالم برای گروه های حساس (۱۲۵) گزارش شده است.

در این گزارش، میانگین شاخص کیفیت هوا در ۱۲ ساعت گذشته (با تاکید بیشتر بر روی سه ساعت آخر در شرایط جوی متغیر) برای میانگین کل ایستگاه ها محاسبه شده است.