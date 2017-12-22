دشمن به صراحت اعلام می کند به دنبال براندازی نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان صبح جمعه در شانزدهمین همایش دبیران هم اندیشی دانشگاه های سراسر کشور که در مشهد برگزار شد اظهار کرد: اساتید باید تاثیرگذاری بر فکر دانشجو داشته باشند و آنها را در رسیدگی به اهداف و آرمان هایشان همراه کنند.

وی افزود: اساتید علاوه بر اینکه در انتخاب اهداف مخاطبان را با خود همراه می کنند، باید برای حذف موانع و ایستادگی در برابر سختی ها نیز کنار دانشجویان باشند و این‌ معنی کامل تاثیرگذاری است. هرکسی نمی تواند در اندیشه دیگران اثر بگذارد. شخصیت های تاثیر گذار کسانی هستند که دایره دوستانشان وسیع است و سعه صدر دارند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به اینکه انسان های تحول آفرین دارای ویژگی های خاصی هستند گفت: نگاه جامع و کلان داشتن و از سطحی نگری فاصله گرفتن، تاکید بر آرمان های متعالی و متوقف نشدن در روزمرگی ها، تفکیک قائل شدن بین مهم و اهم، تشخیص بد و بدتر و انتخاب بد از میان بدتر ها، دوست شناسی دقیق، دشمن شناسی عمیق و زیرکانه و پیش بینی طرح و برنامه دشمن، استقامت و هراس نداشتن از جمله این ویژگی ها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه امروز بشریت به بلوغ نهایی در فضا سازی رسیده است ابراز کرد: رسانه های مختلف با جوسازی و سرزنش و انواع انگ زدن ها، به دنبال آن هستند که اهل حق را از میدان خارج کنند. برای ناامید ساختن نیروهایی که در مسیر است باغ سبزی را از دور نشان می دهند که گویا بشریت در خارج از مرزها بالاترین آرامش و لذت را تجربه می کند و عده ای در اینجا دستشان از تمام خوبی ها دور است و با این فضای رسانه ای نیروهای متدین را نشانه گرفته اند.

محمدیان تاکید کرد: دشمن با صراحت بیان می کند به دنبال براندازی است ولی عده ای در داخل می گویند ما توهم توطئه داریم و کسانی که از روی قرض یا نادانی می گویند ما متوهم هستیم، در مسیر اشتباهی هستند. منافق کسانی هستند که این نظام را قبول ندارند اما برای امتیازاتش، خودشان را در صف علاقمندان و معتقدان این نظام قرار می دهند و متاسفانه ما این واژه را از دست دادیم و تا اسم نفاق می آید ذهنمان به خارج می رود در حالی که اینگونه افراد مانند کنه به مراکز قدرت چسبیده اند و در جامعه بدبینی ایجاد و کار شکنی می کنند و با هر دولت و نظامی وجود دارند.

وی خاطرنشان کرد: دبیران هم اندیشی خیمه ای در دانشگاه ها بر پا کرده اند و برای برافراشته نگاه داشتن آن استقامت می کنند. راه قطعا درست است اما سختی و ملامت دارد و باید جوسازی ها را تحمل کنند و هرچقدر سرزنش ها بیشتر باشد نشان از درستی کار است. هرکس تا زمانی که در این راه با ما باشد ما نیز همراهی اش می کنیم و با عزم راسخی که خدا عطا کرده است به این راه ادامه می دهیم.