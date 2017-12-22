به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سالارآملی در دوازدهمین نشست معاونان بین الملل دانشگاه ها در دانشگاه قم تاکید کرد: توسعه تعاملات علمی بین المللی با مواظبت جدی نسبت به ممانعت از نفوذ، بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری فراروی نگاه توسعه ای فعالیت های علمی بین المللی است و در این مسیر هرچه قدر ما بر اعتقادات و منافع ملی خودمان تاکید کنیم در عرصه بین المللی معتبرتر خواهیم بود.

وی افزود: بین المللی سازی آموزش عالی در کنار ارتباط با صنعت و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیقات، توسعه آموزش فنی و حرفه ای، سه محور اساسی و اصلی برنامه پیشنهادی وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی بود.

قائم مقام وزیر در امور بین الملل با اشاره به برنامه ششم توسعه و اهمیت بین المللی سازی آموزش عالی در ذیل این برنامه اظهار داشت: رساندن دانشگاه ها به تراز بین المللی، ایجاد شعب دانشگاه های کشورمان در دیگر کشورها و ایجاد دوره های مشترک با مشارکت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از جمله مصوبات قانون برنامه ششم در بخش همکاری های علمی بین المللی است.