رضا میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ساعات اولیه بامداد امروز(جمعه) آتش سوزی گسترده نیزارهای تالاب میقان اراک را در برگرفته است که این آتش سوزی به دلیل وزش باد، خشک بودن و تراکم نیزار، گستردگی پیدا کرده است.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان مرکزی افزود: هم اکنون نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی و آتش نشانی در محل حضور دارند، اما به دلیل باتلاقی بودن محل، امکان تردد و نزدیک شدن به آتش و خاموش کردن آن وجود ندارد.

میرزایی بیان کرد: قسمتی از آتش مذکور به منطقه تالابی رسیده و به طور طبیعی خاموش شده، اما در سوی دیگر هنوز آتش سوزی جریان دارد و هماهنگی لازم انجام شده تا در صورت لزوم هلیکوپتر اطفای حریق به منطقه فرستاده شود.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان مرکزی در رابطه با مساحت منطقه مورد حریق واقع شده گفت: هنوز مشخص نیست که چند هکتار از این منطقه طعمه حریق شده است و با فرستادن دوربین های هوایی به محل آتش درصدد ارزیابی حجم حریق هستیم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه آتش به محل زیست پرندگان مهاجر نرسیده و این پرندگان آسیبی ندیده اند و در منطقه نیزار نیز گونه های زیستی اندکی وجود دارند.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان مرکزی افزود: در حال جستجو کردن راهی برای نزدیک تر شدن به آتش هستیم، تا بتوانیم با بهره گیری از تجهیزات آتش نشانی، از گسترش آن جلوگیری کنیم.

باتلاقی بودن منطقه اطفای آتش را غیرممکن کرده است

مدیرکل بحران استانداری مرکزی نیز در این رابطه اظهار داشت: این حریق در منطقه ای بین شرکت معدنی سولفات سدیم و فرودگاه اراک به وقوع پیوسته و به دلیل قرار گرفتن در منطقه باتلاقی چندان قابل کنترل نیست.

سعید فرخی بیان کرد: در حال حاضر مسئولان و نیروهای امدادی مدیریت بحران، آتش نشانی، منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه حضور دارند و به نظر می رسد در این شرایط تنها راه خاموش کردن آتش، استفاده از هواپیمای اطفای است که در این خصوص اقدام شده است.

مدیرکل بحران استانداری مرکزی خاطرنشان ساخت: سطح منطقه گرفتار حریق مشخص نیست و تخمین زده می شود بیش از چهار هکتار از منطقه گرفتار حریق شده باشد که علت وقوع آن نیز در دست بررسی است.