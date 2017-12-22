حدود سه میلیون مسکن خالی در کشور داریم

به گزارش خبرنگار مهر نخستین نشست تخصصی اقتصاد مسکن با حضور علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی استان، نادر محمدزاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و کارشناسان و صاحب نظران در سالن اداره راه و شهرسازی قزوین برگزار شد.

علی چگینی در این نشست اظهارداشت: با افزایش جمعیت کشور در یک دهه گذشته از ۶۰ میلیون نفر به ۸۰ میلیون نفر با نرخ رشد ۲.۷ درصدی مواجه شدیم که جمعیت خانوارهای کشور در سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۲ میلیون و ۸۳۵ هزار واحد مسکونی در کشور داریم و تعداد واحدهای خالی هم حدود دو میلیون و ۵۸۷ هزار تا سه میلیون واحد است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: در شرایط کنونی باید دانشجوی اقتصاد مسکن داشته باشیم زیرا در این بخش فقیر هستیم و باید نیروی متخصص تربیت کنیم.

ارزش خانه های خالی کشور ۴۰۰ میلیارد دلار است

وی اضافه کرد: سرمایه گذاری انجام شده در خانه های خالی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار است که این میزان معادل جی دی پی کشور است و در این میان دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد هم اقامت گاهی است و به صورت ویلا در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد.

چگینی یادآورشد: وقتی تناسب نیاز و ساخت رعایت نشده و امروز حدود ۳ میلیون واحد اضافی داریم باید سوال کنیم آیا هنوز باید واحد مسکونی بسازیم؟

وی بیان کرد: اگر در این شرایط خانه بسازیم و قفل شود چه باید کرد در حالی که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بدون خانه هستند هنوز برنامه مدونی برای عبور از این شرایط نداریم.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهارداشت: در استان قزوین بیش از ۲۵۰ هزار خانوار داریم و خانه های موجود ۲۸۸ هزار واحد است و در این میان ۴۳ هزار خانه خالی داریم.

مسکن مهر بدون برنامه ساخته شد

چگینی تصریح کرد: به دلیل ورود دولت به بخش مسکن در قالب طرح مسکن مهر و برخی موسسات و نهادهای مالی و غیر مالی به این بخش و نبود رفتارهای مناسب در کسب و کار و تعیین دستوری نرخ بهره بانکی شاهد یک ناهماهنگی در این بخش هستیم که شرایط را اینگونه کرده است.

رشد ۱۰ تا ۱۷ درصدی صدور پروانه ساختمانی

وی اضافه کرد: در حال حاضر با رشد ۱۰ تا ۱۷ درصدی صدور مجوز مسکن در کشور روبرو شده ایم که تحرکی در بخش مسکن دیده می شود.

چگینی اظهارداشت: در این میان در شهرها شاهد ساخت ۸۳۴ هزار واحد مسکونی هستیم که فراتر از نیاز بود که بخشی از این رکود ناشی از همین ناهماهنگی است.

وی گفت: در طول سال ۹۳ تا ۹۶ تغییرات قیمت مسکن محسوس نبوده است و شاهد ثبات قیمت بویژه در تهران بوده ایم.

چگینی یادآورشد: گردش مالی مسکن در تهران بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان است که در مطالعات طرح جامع مسکن باید نیازها، تولیدات، رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی و افزایش خانوارها مورد توجه قرار گیرد.

۱۹ میلیون واحد در بافت فرسوده و حاشیه ها

وی بیان کرد: وجود ۱۹ میلیون واحد در بافت فرسوده و حاشیه شهرها داریم که باید در یک پروسه ۱۰ ساله نوسازی شود.

چگینی اظهارداشت: نیاز امروز ما ساخت سالانه ۸۰۰ هزار واحد جدید است تا بتوانیم نیاز خانوارهای جدید را تامین کنیم و مشکلات بافت فرسوده حل شود.