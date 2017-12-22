به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی پس از برگزاری مراسم استقبال رسمی از سوی مسئولان ملارد، وارد این شهرستان شد.

علت سفر استاندار تهران ارزیابی عملکرد مدیران طی ۲ روز گذشته پس از وقوع زلزله ۵.۲ ریشتری ملارد عنوان شده است.

بازدید از سوله های بحران و اسکان اضطراری و سخنرانی در نماز جمعه ملارداز برنامه های کاری استاندار تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۳:۲۷ چهارشنبه شب تهران با زلزله ای نسبتا شدید لرزید. این زلزله دراستانهای البرز و قم همچنین در بخش هایی از قزوین ، گیلان و استان مرکزی نیز احساس شد.



مرکز لرزه نگاری کشور مرکز این زلزله را مرز استانهای تهران و البرز - حوالی ملارد(تهران) و قدرت آن را ۵.۲ ریشتر اعلام کرده است. این زمین لرزه در عمق ۷ کیلومتری زمین رخ داد.

تاکنون حدود ۲۰ پس لرزه در ملارد پس از این زلزله به ثبت رسیده است.