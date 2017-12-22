به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور پنجشنبه شب در جمع برخی خانواده‌های ایرانی مقیم باکو با اشاره به ضرورت ارتباط نزدیک و صمیمانه ایرانیان خارج از کشور با یکدیگر، گفت: این همبستگی و دور هم جمع شدن‌ها می تواند موجب تقویت روحیه و حل مشکلات با کمک به هم است.

واعظی افزود: کنار هم بودن ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از کشور به بهانه پاسداشت سنت ها و آیین های ایرانی حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه روابط ایران و جمهوری آذربایجان در هیچ دوره ای به خوبی امروز نبوده است، خاطر نشان کرد: مناسبات تهران - باکو در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و چندجانبه و بین المللی امروز در سطح مناسبی و قابل قبولی قرار دارد.

رئیس دفتر رییس جمهور با تاکید بر اینکه ایرانیان خارج از هر کدام سفیران جمهوری اسلامی ایران هستند، اظهار داشت: رفتار و کردار ایرانیان در خارج از کشور باید نشان دهنده فرهنگ ایرانی و اعتقادات والای اسلامی باشد.

واعظی همچنین از تلاش های سفیر و کارکنان سفارت کشورمان در جمهوری آذربایجان برای توسعه هرچه بیشتر و بهتر روابط و همکاری های دو کشور تقدیر کرد.