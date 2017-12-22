خبرگزاری مهر- گروه استان ها: روستای دهبنه در ۴۰ کیلومتری شهرستان آبدانان قرار دارد، قدمت این روستا به سال ۱۳۱۲ برمی گردد روستایی که تقریبا می توان گفت هم اکنون خالی از سکنه است اما مردمان این دیار رفته اند که برگردند و این روستا را آباد کنند.

علیرضا حیدری یکی از اهالی روستای دهبنه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این روستا در سال ۱۳۱۲ ایجاد شده و به دلیل نداشتن آب، برق و نبود جاده مردم این روستا از ۲۰ سال پیش شروع به مهاجرت از این روستا کردند و تعداد اندکی هم که در این روستا ماندند، روز به روز از تعداد آنها کمتر می شود.

هادی الماسی یکی دیگر از اهالی این روستا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل نداشتن دسترسی به جاده اگر یکی از اهالی روستا مریض شود ما نمی توانیم با وجود مشکلات روستا و همچنین نداشتن وسیله نقلیه به پزشک مراجعه کنیم.

وی گفت: تنها راه درآمد ما در این روستا دامداری بوده است.

ظاهرا تنها چیزی که به این روستا روی خوش نشان داده زلزله بود. رضا شفیعی یکی دیگر از اهالی روستای دهبنه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زلزله اخیری که در استان کرمانشاه رخ داد باعث جاری شدن آب رودخانه های این روستا شده است.

مشکلات آب و برق در روستای دهبنه

هر چند هر ۵ خانوار در یک روستا باید از برق ثابت بهره مند باشند، اما مجید عسگری فرماندار آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این که ما بتوانیم آب و برق را به صورت یک شبکه ثابت به این منطقه برسانیم مقدور نیست.

وی افزود: چنین امری با توجه به جمعیت کمی که در روستا ساکن است مقدور نیست.

فرماندار آبدانان گفت: پنل های خورشیدی بین این عشایر توزیع شده همچنین آبرسانی سیار نیز توسط امور عشایری به منطقه صورت می گیرد.

مجید تیموری معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن روستای دهبنه دارای ۸ خانوار و ۲۵ نفر جمعیت است.

وی ادامه داد: در صورت استقبال و مراجعه مردم این بنیاد آمادگی پرداخت تسهیلات و به تبع آن اجرای طرح هادی را در این راستا دارد.

قدرت نادی مدیر امور عشایری شهرستان آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای دسترسی مردم این روستا به جاده مناسب اقدامات لازم در این جهت شروع شده است.

وی گفت: تعمیر و بهسازی راه عشایری روستای دهبنه را هم اکنون به صورت امانی شروع کرده ایم.

زندگی اینجا جریان خواهد داشت و این روستا را می شود دوباره با همت مردم و دستان یاری گر مسئولان ساخت.