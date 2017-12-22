به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی بلافاصله پس از زلزله ۵.۲ ریشتری کوهبنان در تماس تلفنی با محمدمهدی بلوردی مدیرکل راه و شهرسازی کرمان در جریان آخرین وضعیت راه ها و مسکن مناطق زلزله زده قرار گرفت.

در این تماس مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان تصریح کرد: تمامی نیروهای این اداره کل و دستگاه های همکار از جمله اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی جنوب شرق کشور در حالت آماده باش به سر می برند.

وزیر راه و شهرسازی نیز با تاکید بر آمادگی همه جانبه این وزارتخانه برای یاری رساندن به مناطق زلزله زده استان کرمان، خواستار تهیه گزارش دقیق از وضعیت راه و مسکن این مناطق شد.