به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات قضایی ترکیه امروز جمعه دستور بازداشت ۱۶ نظامی این کشور را در ارتباط با کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ میلادی صادر کردند.

پلیس ترکیه در این راستا عملیات‌های همزمانی را برای بازداشت این افراد در آنکارا و ۹ استان این کشور آغاز کرده است.

بازداشت این افراد به دلیل اتهام همکاری آنها با سازمان مرتبط با فتح الله گولن و عوامل کودتای نافرجام مذکور بوده است.

لازم به ذکر است، از زمان کودتای نافرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ میلادی در ترکیه و اعلام وضعیت اضطراری در این کشور، بیش از ۵۰ هزار نفر در ترکیه بازداشت و حدود ۱۵۰ هزار نفر نیز از مشاغل دولتی تعلیق یا اخراج شده اند.