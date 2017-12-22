به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب عزیز زاده ظهر جمعه در حاشیه بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در اردبیل تصریح کرد: در واقع میانگین درآمد مردم استان اردبیل از نصف درآمد مردم کشور نیز پایین‌تر است.

وی افزود: این به معنی این است که شرایط اقتصادی نامناسبی در استان حاکم بوده و تنها با اعتبارات دولتی نمی‌توان توسعه را محقق ساخت.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل متذکر شد: ضروری است برای جبران کمبودها زمینه جذب سرمایه‌گذار در استان فراهم شده و از تمامی قابلیت‌های استان استفاده شود.

عزیز زاده با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌ها مرزی بودن استان اردبیل است، ادامه داد: گفته می‌شود ۳۸۰ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان داریم اما وضعیت صادرات مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه به دلیل برخی مشکلات تجار اردبیلی برای صادرات به گمرکات دیگر مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: این در حالی است که در کشت و صنعت مغان ۲۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی، کشت می‌شود و با اجرای پایاب خداآفرین ۷۰ هزار هکتار نیز اضافه خواهد شد و لازم است برای صادرات محصولات تولیدی جدید راهکاری اندیشیده شود.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به اینکه قابلیت دیگر استان طرح موضوع ایجاد منطقه آزاد تجاری است، متذکر شد: منطقه آزاد تجاری اردبیل به دلیل قابلیت‌های استان می‌تواند یکی از برترین مناطق آزاد باشد و به بازار آسیای میانه که بازار بکری است دست یابد.

به گفته عزیز زاده کشورهای غربی به دلیل مشکلات سیستم بانکی قادر به ورود به بازار آسیای میانه نیستند و این در حالی است که تولید در کشور ما به صرفه‌تر است و ما توانمندی بیشتری برای ورود به بازار آسیای میانه داریم.

وی به ضرورت رایزنی و پیگیری تحقق منطقه آزاد تجاری استان و همچنین ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: در وضعیتی که دولت از سرمایه‌گذاری منع شده است توسعه شهر اردبیل و استان اردبیل نیازمند جذب سرمایه‌گذاری است و نباید از ظرفیت‌های فعلی غفلت کنیم.